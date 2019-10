Ce mardi matin, la pluie a provoqué de nombreux embarras de circulation, a indiqué le centre flamand du trafic.

On a relevé jusqu'à 500 kilomètres d'embouteillages cumulés sur le réseau routier. Les problèmes de congestion se sont principalement concentrés sur Bruxelles et Anvers, mais aussi Gand et Liège. La zone de pluie qui a traversé le pays, et engendré quelques accidents, a rendu les conditions de circulation difficiles.

La plupart des embouteillages étaient résorbés vers 10 heures.