Pour la 19e année consécutive, Randstad s’est penché sur l’attractivité des entreprises comme employeurs en Belgique, en distinguant privées et publiques pour la première fois. Avec une question centrale posée à quelque 14 000 répondants : “Parmi les employeurs que vous connaissez, pour lequel aimeriez-vous travailler ?” Côté privé, Deme remplace Janssen Pharmaceutica à la tête du classement et décroche son 3e Randstad Award. L’Autorité flamande (Parlement, gouvernement et administration) se distingue côté public.

Si l’on mêle les deux, Deme devance l’Autorité flamande, même si globalement le secteur public est plus attractif que le privé. Ainsi, 42 % des répondants aimeraient travailler pour un employeur public spécifique, contre une moyenne de 34 % pour le privé. Un constat qui ne vaut cependant pas pour les moins de 25 ans. Cette attractivité s’explique notamment par le fait que la sécurité de l’emploi – pour lequel le public affiche un meilleur score – est un facteur essentiel d’attractivité.

Si l’on s’intéresse aux secteurs, c’est la pharma qui attire le plus devant l’aéronautique et les médias (2es en 2018).