La course au 16 rue de la loi a franchi une étape ce mercredi soir avec la mission de co-préformateur confiée par le roi à Alexander De Croo (Open Vld) et Paul Magnette (PS). Les deux deviennent de facto grandissimes favoris au poste de Premier ministre, même si on ne peut exclure un scénario alternatif.

Maggie De Block (Open Vld), ministre de la santé, a lancé la campagne. “Je pense que ce serait utile d’avoir un Premier ministre flamand dès lors qu’il y a une majorité du côté francophone et pas chez nous. Dans un gouvernement, il faut un équilibre”, a-t-elle déclaré sur les ondes La Première. Dave Sinardet, politologue à la VUB, analyse cette course au poste de Premier ministre.