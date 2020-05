Voici quelques précisions à la veille de cette rentrée scolaire.

Qui rentre ? Les 6es primaires et les 6es et 7es secondaires.

Quand ? À partir de ce lundi 18 mai, dans les écoles où toutes les mesures sanitaires ont été vérifiées, à raison de maximum deux jours/semaine et par groupes de dix enfants maximum/classe, stipule la circulaire officielle.

Et les autres ? Si tout se passe bien cette semaine-ci, les élèves de 1res et, si possible, de 2es primaires rentreront à partir du 25 mai (un jour/semaine maximum), ainsi que les 2es secondaires (deux jours/semaine maximum). Les élèves en difficulté pourront également être invités à reprendre contact avec l’école à partir de cette date.

Quid des autres classes ? Les enfants que les parents ne peuvent garder à la maison restent accueillis dans les garderies. Le travail à distance continue pour tout le monde, sans ajout de matière nouvelle.

La présence en classe est-elle obligatoire ? Aucune sanction ne doit être prise en cas d’absence.

Et les bulletins ? La sanction de réussite ou d’échec revient aux conseils de classe en l’absence de session d’examens. Mot d’ordre : la bienveillance. Le redoublement doit être l’exception et faire, le cas échéant, l’objet d’un dialogue avec l’élève et ses parents.