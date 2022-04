"Triste aussi du départ de l’autre seule femme présidente de parti…", a tweeté Rajae Maouane le 23 mars, lorsque Meyrem Almaci a annoncé sa volonté de quitter la présidence de Groen. Quatre semaines plus tard, le tweet de la co-présidente d’Ecolo semble plus que jamais d’actualité. Tous les autres partis belges sont actuellement présidés par des hommes - Maxime Prévot semble bien parti pour être élu à la tête des Engagés - et la seule formation qui va renouveler sa tête ne compte que des candidats masculins. Les noms de trois ministres ont un temps été évoqués. Mais Tinne Van der Straeten, Petra De Sutter et Elke Van der Brandt ont rapidement fait savoir qu’elles ne quitteraient pas leur poste avant la fin de leur mandat. "Ce n’est pas dans l’esprit de Groen d’abandonner le travail à mi-parcours", nous explique-t-on chez les verts flamands.

(...)