Les négociations fédérales ont enfin connu un déblocage ce mercredi soir (voir encadré). L’attribution du poste de Premier ministre constitue un élément incontournable dans les discussions entre les présidents des 7 partis (PS-SP.A, MR, Open VLD, Ecolo, Groen, CD&V), auquel le CD&V souhaite adjoindre le CDH. "Le CD&V a demandé le 16, nous glisse une source libérale. Pour Koen Gens, c’est la dernière chance d’être Premier ministre. Mais les négociateurs n’ont pas d’accord sur ce point."

Samedi, l’ex-Premier ministre Yves Leterme a plaidé pour que son parti, le CD&V, reçoive le poste de Premier ministre. L’argument des chrétiens-démocrates flamands : le CD&V constituerait (en nombres de voix) le premier parti flamand d’une coalition minoritaire en Flandre. À ce titre, le 16 leur reviendrait, pour rééquilibrer les forces en présence, d’autant plus que trois francophones s’y sont succédé.

L’Open VLD pourra aussi tirer son épingle du jeu, pour tenter de placer Alexander De Croo dans le fauteuil de Premier ministre. Comment trancher cette attribution ?

"Tout dépend de la stratégie des partis : préfèrent-ils obtenir le 16 ou un tel point de programme essentiel ?", souligne Pierre Vercauteren, politologue à l’UCL.

"Le CD&V semble faire du poste de Premier une condition de sa participation à la coalition. Mais il n’est pas exclu que s’ils obtiennent gain de cause dans le dossier IVG, ils y renoncent", observe Caroline Sägesser, politologue au Crisp.

"Tout le monde cherche des arguments pour servir sa cause : il faudrait un Flamand après trois francophones, la première famille, etc. En réalité, il y a de moins en moins de règles fixes. Le poste se négocie entre partis, pointe Dave Sinardet, politologue à la VUB. Auparavant, le Roi nommait souvent le représentant du plus grand parti formateur et il devenait ensuite Premier ministre. Ce n’est par contre pas nécessairement la plus grande famille qui l’emporte. Si Paul Magnette veut absolument être Premier, il a une vraie chance. Mais je ne crois pas que ce soit le cas. Le PS se souvient de l’expérience Di Rupo et se dit qu’il peut peser plus efficacement sur le gouvernement sans le diriger." Car pour prendre le 16, il faut payer. Au PS, on juge la question prématurée. En privé, lors de sa mission avec Conner Rousseau, Magnette expliquait que s’il ne refuserait pas un tel poste s’offrant à lui, il ne le demanderait pas ni ne se battrait pour l’obtenir.