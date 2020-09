"Joachim Coens ne se bat pas pour que Koen Geens soit Premier ministre", observe une source proche des négociateurs.

Les négociations fédérales se poursuivent par vidéoconférence entre les sept partis censés former la Vivaldi. Selon nos sources, les discussions se déroulent dans une atmosphère tendue. La très longue période de guerre de tranchée post-élections a laissé des traces. Les dossiers IVG, du nucléaire mais aussi de l’institutionnel, continuent d’être débattus, au sein de petits groupes formés par thème. La course au 16 reste dans tous les esprits. Une réunion physique doit avoir lieu une fois la quarantaine des présidents de partis terminée (NdlR : ce vendredi) pour trouver un accord sur l’identité du futur Premier. Le délai est court. Les préformateurs, Egbert Lachaert et Conner Rousseau remettent leur rapport final au Roi le 21 septembre. Un formateur devrait alors être désigné, qui sera vraisemblablement le futur Premier, lequel aura jusqu’au 1er octobre pour former un gouvernement complet.