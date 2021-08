Au CHU de Liège, la situation en chiffres des patients Covid ce jeudi 19 août à 9 h du matin était la suivante : 15 patients confirmés. Dont 10 hospitalisés dans les unités de soins Covid non USI (soins intensifs) : 4 sont vaccinés, 6 sont non vaccinés. Les 4 vaccinés (entre 60 et 75 ans) sont asymptomatiques et hospitalisés pour une autre raison (stabilisation diabète, autre pathologie non respiratoire… et cluster en maison de repos et soins). Sur les 6 non vaccinés, il y a des jeunes (nés en 83 et deux en 63) et une patiente née en 1936, qui avait refusé le vaccin. En outre, trois patients confirmés aux unités de soins intensifs (USI) : dont deux non vaccinés et un dont le statut vaccinal n’est pas connu. Et enfin, deux patients confirmés en US non Covid dont le statut vaccinal n’a pu être précisé.

Photographie instantanée, cet état des lieux communiqué dans le détail par l’institution liégeoise reflète assez bien les autres cas de figure récoltés dans divers hôpitaux du pays.