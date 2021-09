Cela devient une épidémie de non-vaccinés." La déclaration d’Alexander De Croo en marge du dernier Comité de concertation fait couler beaucoup d’encre. Entre le sentiment de stigmatisation chez certains et le renforcement d’un avis déjà bien tranché chez les autres, la division entre les deux camps risque d’être encore plus grande dans les jours à venir.

Dans son viseur, le Premier ministre cible Bruxelles, où la vaccination est à la peine et atteint péniblement 66 % des adultes. Et concrètement, la couverture vaccinale chez les personnes à risques, dont les seniors, reste insuffisante à Bruxelles et en Wallonie.



(...)