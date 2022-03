Une grande enquête réalisée par l’Antwerp Management School (AMS) et la Vrije Universiteit d’Amsterdam auprès d’employés belges et néerlandais lève le voile sur la satisfaction professionnelle, la santé des travailleurs et la mobilité professionnelle au niveau régional.

Le premier constat est lié aux disparités régionales. On remarque qu’en moyenne, la satisfaction professionnelle est légèrement plus élevée aux Pays-Bas qu’en Belgique.