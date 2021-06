La météo nous a joué de drôles de tours depuis le début de l’année, et ce ne sont pas les premiers beaux et (trop ?) chauds jours de l’été qui vont faire oublier le printemps pourri que nous avons subi. Pour en trouver les raisons, on peut chercher un peu partout : la faute à pas de chance, la météo n’est pas une science exacte ou encore des phénomènes lointains qui peuvent influencer notre climat. C’est le cas du vortex polaire dont les instabilités ont apporté une petite vague de froid en février, ou encore du fameux courant de La Niña qui refroidit les eaux du Pacifique. Avec un impact chez nous ? " Cela fait l’objet de débats entre météorologues et climatologues et on ne peut pas apporter de réponses claire et nette, avance Pascal Mormal, météorologue à l’IRM. A priori, on avait quand même une Niña assez prononcée depuis quelques mois et cela a tempéré les températures à l’échelle mondiale. Il semble qu’on retombe sur quelque chose de neutre actuellement, mais c’est peut-être temporaire. On verra à l’automne. Attention, vu le réchauffement climatique assez puissant que nous connaissons, les effets sont restés limités puisque l’hiver a tout de même été un peu plus doux que la moyenne. Mais il a été plus froid que les derniers en date. Il n’y a pas que La Niña qui a eu un impact sur le temps chez nous, d’autres phénomènes ont une influence. "

Mais alors qu’on annonçait un été plus frais que les précédents, le changement de cap de La Niña pourrait changer la donne, selon un rapport de l’Organisation météorologique mondiale. " Les derniers modèles qui sont sortis pour cet été prévoient une température moyenne entre 0,7 et 1 degré au-dessus des moyennes (17,9 degrés entre 1991 et 2020, NdlR). À titre de comparaison, on a eu une moyenne de 19,8 degrés en 2018, le plus chaud depuis le début des relevés, de 19,05 en 2019 et 18,8 en 2020. On pourrait donc se retrouver dans quelque chose de similaire par rapport à l’année dernière. "