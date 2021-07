Alain Remue et son équipe cherchent encore un seul disparu des inondations. Un corps a encore été retrouvé ce mercredi soir.

En 26 ans à la tête de la cellule des personnes disparues de la police fédérale, Alain Remue n’avait jamais vu cela. Les inondations qui ont frappé la Belgique voici 15 jours, le commissaire les compare à des scènes de guerre. Depuis le 4 septembre 1995, date de la création de son service lancé en pleine affaire Dutroux, Alain Remue en a pourtant vécu des drames et des fouilles, mais ce qu’il a vu ces derniers jours relève, dit-il, de l’inimaginable. "J’ai effectivement géré, avec l’équipe, plus de 30 000 disparitions mais une telle situation, nous ne l’aurions jamais imaginée dans notre pays".

En vacances le 15 juillet, Alain Remue écourte rapidement son séjour en France pour rejoindre la Wallonie où, avec son équipe, il démarre voici deux semaines un travail intense de recherche qui se poursuit encore aujourd’hui. D’une liste de 224 personnes signalées comme potentiellement disparues le premier jour, il en reste désormais un seul à trouver. " Le 18 juillet, nous sommes passés à 163 personnes portées disparues. Le 20 à 127, le 21 à 36, le 22 à 6, le 24 nous sommes remontés à 10, le 26 à 5, ce mardi à 4 et ce mercredi matin à 2. Dans ce malheur, nous pouvons aussi dire que nous avons eu de la chance parce que le nombre de victimes aurait pu être bien plus important encore et je le dis avec tout mon respect pour les proches des personnes décédées évidemment, mais il est clair que face à cette force de la nature qui a frappé, le bilan aurait pu être encore bien plus lourd et la liste des personnes disparues a relativement vite été réduite."

(...)