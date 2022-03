Un chien de race avec un certificat de pedigree et acheté dans un élevage vaudra au minimum 500 euros. La facture pourra même s’envoler à plusieurs milliers d’euros pour certains canidés. Lorsque vous achetez un chien de race, on vous remet un document retraçant la généalogie de votre nouvel animal et un code renseignant son ADN. Notons aussi que chaque année, des milliers d’animaux sont abandonnés en Belgique. Dans un refuge, le prix est toujours le même, qu’un chien soit de race ou non. On oscille entre 80 et 190 euros. Ce prix comprend la puce électronique, les vaccins, la stérilisation de l’animal et une contribution aux refuges.