En 2022, Rajae Maouane veut mettre le focus sur la justice sociale et sur le retour au local.

Le grand retour du "Vert" dans les enjeux de société et de politique se fera cette année, commence d’emblée Rajae Maouane. La co-présidente d’Ecolo pense que nos connaissances scientifiques sur le coronavirus nous permettront de tourner la page du Covid pour revenir aux essentiels : la lutte contre le changement climatique, la justice sociale et la défense de la démocratie. "Ces 18 mois de pandémie ont amené pas mal de changements qui ont fait évoluer certaines normes. Les gens aujourd’hui veulent revenir à quelque chose de plus local, aux espaces verts. On veut davantage de développements autour de l’économie circulaire et de la relocalisation de la production."

La concrétisation de la transition écologique devra suivre l’objectif de baisse des émissions de gaz à effet de serre de 55 %. La Molenbeekoise évoque alors les avancées bruxelloises (300 millions d’euros pour l’isolation, le tarif 1 euro par mois à la Stib pour les 12-24 ans) et les investissements dans le train. Avec le ministre Ecolo Georges Gilkinet, la volonté est de faire du rail "une solution de mobilité d’avenir ".

