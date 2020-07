Rajae Maouane, la coprésidente d’Écolo, est montée en première ligne sur le front de l’antiracisme. Elle s’explique sur sa manière d’envisager ce combat. Entretien.

En septembre, cela fera un an que Rajae Maouane dirige Écolo aux côtés de Jean-Marc Nollet. Ces dernières semaines, la jeune Molenbeekoise est passée à la vitesse supérieure, s’attaquant de front à un thème très délicat : le racisme qui sévit encore aujourd’hui en Belgique comme ailleurs dans le monde. Plus généralement, Rajae Maouane veut combattre toutes les discriminations, qu’elles soient sociales, raciales, sexuelles… Cette volonté de lutter contre les inégalités se retrouve d’ailleurs au cœur du projet de "nouveau contrat social et écologique" que propose Écolo pour l’après-Covid. Ces idées destinées à refonder nos sociétés ont été mises sur le papier dans un petit livre ( Choisir un horizon ) qui va être soumis à la société civile. " Nous allons consulter de nombreux acteurs dès la semaine prochaine , explique Rajae Maouane. Ce document s’adresse aux personnes qui veulent donner un avenir à ce pays, à la planète et aux générations futures. On le fait pour les jeunes car ils ont été malmenés ces dernières années."

(...)