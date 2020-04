Une plateforme d’e-commerce dédiée aux musulmans lancée ce vendredi.

Le ramadan a débuté et, pour la communauté musulmane, c’est une période à la fois de jeûne et de partage. Confinement oblige, les retrouvailles en famille autour de la table seront limitées au strict cadre familial des personnes logeant sous le même toit. De plus, de nouvelles habitudes vont devoir être adoptées pour éviter les files devant les commerces et une trop grande promiscuité. C’est pourquoi Digicommerce lance le premier portail de commandes en ligne dédié au ramadan, basé sur le principe du click and collect.

Dès ce vendredi 24 avril, les consommateurs musulmans pourront faire leurs courses alimentaires pendant le ramadan en toute sérénité et sécurité via www.commande-ramadan.be. Soixante commerçants d’alimentation ont déjà basculé sur la plateforme www.commande-ramadan.be et cinquante nouvelles affiliations ont été enregistrées en une semaine. Chaque vente réalisée sur le portail donnera lieu à un don de 20 % au profit de SOS Covid-19.

"Concrètement, grâce à une recherche par ville, les consommateurs peuvent retrouver tous leurs commerçants de proximité. Ils sont ensuite redirigés vers leurs e-boutiques respectives afin de passer leurs commandes. Rapide et intuitif, le portail de commandes en ligne www.commande-ramadan.be a pour but de simplifier le parcours de l’utilisateur et de favoriser une consommation locale."

Les achats sont disponibles dans des espaces de retrait réservés, ce qui évite la promiscuité dans les files, ou par livraison à domicile.

Ce nouveau portail de commandes en ligne est ouvert à tous les commerces de proximité. Tous les secteurs y sont représentés : boulangers-pâtissiers, bouchers, primeurs, chocolatiers, etc. Les bouchers doivent cependant y proposer de la viande halal et la vente d’alcool y est interdite.

"Le lancement du portail www.commande-ramadan.be cadre parfaitement avec notre philosophie de soutien dans le contexte de pandémie", poursuit Ahmed Bouziane, directeur général de Karama Solidarity, l’ASBL de Coopération Nord-Sud, qui s’est associée à la plateforme. Le portail www.commande-ramadan.be, quant à lui, versera 20 % des revenus générés par ses ventes en ligne au profit de SOS Covid-19, l’action ciblée menée actuellement par l’ASBL caritative dans le cadre du soutien des populations fragilisées par la pandémie.