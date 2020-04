Le Centre national de crise a été alerté par les experts sur le risque en cette période propice aux interactions sociales.

La fin avril et le mois de mai comportent plusieurs fêtes religieuses et philosophiques, comme le ramadan, qui débute ce jeudi 23 avril, mais aussi les cérémonies laïques. " Les experts ont attiré l’attention du Conseil national de sécurité sur le ramadan. Mais des représentants du gouvernement y travaillaient déjà", nous précise la porte-parole de Koen Geens (CD&V), ministre en charge des Cultes. " Le ramadan constitue une période très importante pour la communauté musulmane avec des fêtes familiales qui réunissent chaque année de nombreuses personnes. Ce qui représente donc un risque de contaminations accru. Nous avons travaillé avec l’Exécutif des musulmans, qui avait déjà pris des initiatives pour rendre le ramadan Covid-conforme."

" En pratique, aucune exception ne sera accordée durant le mois de ramadan. Et d’ailleurs, aucune exception n’a été réclamée par l’Exécutif des musulmans de Belgique ", ajoute une source gouvernementale. Les mesures de confinement devront s’appliquer strictement au moins jusqu’au 3 mai. Voire davantage ? Cela dépendra des décisions prises ce vendredi par le CNS.

Le ministre wallon des Pouvoirs locaux, Pierre-Yves Dermagne (PS), a de son côté envoyé aux communes une brochure d’information relative à l’organisation des fêtes cultuelles et philosophiques. Il y détaille les mesures d’application, basées sur les décisions du CNS.

1 Rassemblements familiaux interdits. Les réunions familiales sont limitées aux membres de la famille vivant sous le même toit.

2 Crainte d’engorgement des magasins d’alimentatio n. Les autorités craignent des files d’attente à rallonge à l’extérieur de certains établissements proposant des produits spécifiques de boulangerie, boucherie, épicerie. Le ministre rappelle que " le non-respect de ces règles donnera lieu à une intervention répressive ".

3 Horaire d’ouverture et soldes interdits. Les commerçants doivent maintenir les mêmes heures d’ouverture qu’avant la prise des mesures. Les soldes et réductions sont interdits.

4 Appel aux volontaires pour gérer les flux de clients. Le gouvernement wallon recommande " de mobiliser des volontaires afin de gérer les flux de clients dans les rues commerçantes fort fréquentées ". Il est recommandé aux communes de poser des marquages à une distance de 1,5 mètre l’un de l’autre dans les magasins et dans les rues.

5 Rappeler les mesures sans stigmatiser. Le ministre recommande durant les jours à venir de rappeler les règles sans stigmatiser. Il conseille aux communes de " souhaiter de joyeuses fêtes à l’ensemble des citoyens via les médias et réseaux sociaux " et d’en profiter pour " rappeler les mesures de lutte contre le coronavirus Covid-19". " Cela vous permettra de relayer le message aussi positivement que possible, de ne viser aucun groupe particulier." Le ministre conseille également d’accorder " une attention particulière aux jeunes ".

6 Utiliser les influenceurs locaux, Instagram ou TikTok. Pour faire passer au mieux le message, il insiste sur l’importance d’utiliser des canaux de communication différents pour toucher le plus de citoyens. Il propose notamment "d’impliquer des médiateurs et influenceurs mais aussi d’utiliser les plateformes locales sur les médias sociaux (Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram, TikTok…) ".

7 Prières et célébrations collectives interdites. Le ministre précise que tous les moments de prière, célébrations et rassemblements collectifs sont interdits jusqu’au dimanche 3 mai 2020, avec une prolongation possible au-delà.

Les deux grands points d’attention d’Ahmed Laaouej, bourgmestre de Koekelberg.

Ahmed Laaouej aura, en tant que bourgmestre de Koekelberg et comme d’autres de ses collègues, à gérer une situation inédite : un ramadan en période de confinement. " Le ramadan n’est pas une fête mais bien une pratique religieuse qui passe par beaucoup de socialisations avec des visites familiales. Elle implique le soir une rupture du jeûne et des prières à la mosquée pendant un mois. Cette année, les mosquées seront fermées et la rupture de jeûne devra être intrafamiliale. Il s’agit de restrictions importantes et c’est tout à fait inédit. Cela nécessitera beaucoup d’adaptations, mais cela vaut pour toute la population puisque tous les rassemblements, comme les festivals par exemple, sont annulés pour le moment ", observe-t-il. "Il y a deux grands points d’attention, selon moi, pour les autorités et les communes, qui seront en première ligne. Primo, le problème de l’achalandise qui précède la rupture du jeûne. Les gens ont tendance à faire leurs dernières courses très peu de temps avant la rupture, le soir, et cela peut mener à des concentrations de personnes. Il faudra les convaincre d’étaler leurs courses dans la journée. Secundo, il y a les promenades digestives après la rupture. Il faudra, avec les travailleurs sociaux et les forces de l’ordre, faire respecter les règles de distanciation sociale. Ce ne sera pas simple. Mais cela ne l’est pas depuis le début du confinement ! À Bruxelles, beaucoup de citoyens n’ont pas de jardin et vivent en appartement. Il faudra compter sur le sens civique des citoyens."