Pour mieux lutter contre la pandémie, le PTB a mis en avant deux propositions "phares" : la gratuité des autotests et la levée des brevets des vaccins. "On ne peut pas avoir des ministres qui conseillent de se faire tester plusieurs fois par semaine et en même temps ne pas prévoir quelque chose. C’est minimum 2 à 3 euros l’autotest. Ça fait des budgets de plus de 50 euros par mois. Ce n’est pas payable par les gens", se révolte Raoul Hedebouw qui estime qu’il faut massivement investir dans la prévention.