Raoul Hedebouw est le seul candidat à se présenter à la présidence du Parti du travail de Belgique, a communiqué le parti mercredi matin. Les élections auront lieu lors du congrès statutaire, le 5 décembre prochain. Après cette formalité, le nouveau président pourra s’atteler à son nouveau programme : renforcer l’unité nationale en allant notamment convaincre la nouvelle classe ouvrière des régions où le PTB est historiquement peu présent.

L’objectif majeur de ce plan est de parvenir en 2024 à dépasser des partis comme la N-VA et le Vlaams Belang "qui veulent scinder le pays", nous indique le marxiste en sortant de chez son coiffeur liégeois. Pour l’atteindre, il est donc nécessaire d’avoir un président bilingue "qui incarne l’adhésion nationale". Et comme Raoul Hedebouw était à la direction du bureau national du parti depuis 2008, sa candidature avait le plus de sens.