Le porte-parole du PTB, Raoul Hedebouw, revient sur les négociations ratées avec le PS. Il s’étonne que les socialistes fassent des compromis avec le MR et pas avec le PTB. Le PTB en appelle aux autres partis pour conserver Elicio (filiale de Nethys) dans le giron public.

Son parti a refusé de négocier avec le PS en vue de former un gouvernement en Wallonie et en Fédération Wallonie-Bruxelles après quelques heures de discussions. Pour la FGTB, le PTB est passé à côté d’une chance unique de mettre sur pied des gouvernements de gauche. Le porte-parole du parti et député fédéral Raoul Hedebouw s’en explique.

(...)