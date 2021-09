Raoul Hedebouw (PTB) relance l’idée d’une taxe des millionnaires pour financer l’après-Covid.

Comment percevez-vous le projet de réforme des pensions de Karine Lalieux (PS) ?

"Son premier grand défaut est que contrairement aux promesses électorales du PS et du SP.A, on ne revient pas sur les mesures de Charles Michel, en particulier la pension à 67 ans. Autour de moi, 9 personnes sur 10 trouvent impossible de travailler jusqu’à 67 ans ! Les gens sont usés par une des économies les plus productives au monde. Une des conséquences des mesures de Charles Michel, c’est d’avoir fait passer de 400 000 à 500 000 le nombre de malades longue durée."

Cela s’explique par la hausse de l’âge de la pension ?

"Les gens n’en peuvent plus. Le bilan c’est 100 000 malades de longue durée en plus. Il y a 70 000 personnes qui auraient eu droit à la prépension sans les mesures de Charles Michel. Les vases communicants sont assez directs. Ce sont souvent des gens passionnés par le travail mais épuisés, grillés par l’intensification du travail. En burn-out car il n’y a plus de temps mort. On doit permettre aux gens qui le souhaitent de pouvoir souffler avant 65 ans."

(...)