Manque d’eau potable, humidité ou encore eaux stagnantes sont autant de nids à microbes. Des champignons peuvent apparaître à cause de l’humidité, causant problèmes respiratoires et infections de plaie. Autre risque, le tétanos. Avec les travaux de déblaiement actuels, il faut faire attention à bien être à jour sur ses vaccins, "Même avec une toute petite plaie, on peut l’attraper", souligne Marie Burton, coordinatrice médicale chez Médecins sans frontières. On alerte aussi sur les intoxications au monoxyde de carbone, surtout pour les personnes travaillant avec des groupes électrogènes dans des pièces non ventilées. Avec les intempéries, on a aussi remarqué l’arrivée de rats. "La leptospirose est transmise par l’urine de rat. Il suffit qu’il y en ait un qui urine sur une boîte de conserve qu’on consomme après pour l’attraper. Cela provoque de la fièvre et des maux de tête", indique-t-on. Pour se protéger, le mieux reste d’appliquer les gestes d’hygiène de base, laver ses conserves et ventiler sa maison. Et surtout, ne pas hésiter à consulter en cas de doute.