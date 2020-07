J’aimerais pouvoir prendre des mesures plus restrictives que celles imposées par le fédéral. Mais je reste pieds et poings liés. Il faut que le Conseil national de sécurité renforce le pouvoir des bourgmestres."

Premier citoyen d’Aubange, Jean-Paul Dodelinger déplore chaque jour un peu plus l’évolution des chiffres. Sa commune est, avec 31 cas recensés en une semaine (chiffres arrêtés à mardi matin), l’entité wallonne la plus touchée par le rebond de Covid. La deuxième du pays tout en restant loin des 328 cas à Anvers. "31 cas sur 17 000 habitants, c’est assez peu, confie Jean-Paul Dodelinger. Il ne faut pas dramatiser la situation."

Ne pas la minimiser non plus. Et le bourgmestre aubangeois en a conscience, lui qui déplore être à la merci des décisions gouvernementales sans, estime-t-il, avoir la possibilité d’être plus restrictif.

L’article 133 de la nouvelle loi communale précise pourtant que "le bourgmestre est l’autorité responsable en matière de police administrative sur le territoire de la commune".

Au sein du cabinet du ministre wallon Pierre-Yves Dermagne, en charge des pouvoirs locaux, on confirme : "Le bourgmestre peut adopter un acte de portée générale et réglementaire à condition que le moindre retard puisse occasionner des dangers ou des dommages pour les habitants. Cette possibilité n’est toutefois offerte qu’en cas d’émeute, d’attroupement hostile, d’atteinte grave portée à la paix publique ou d’autres événements imprévus."

(...)