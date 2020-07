Face aux "microvaguelettes" de cas de Covid-19 observées ces derniers jours en Belgique, le kern et le GEES, les experts du groupe chargé de la stratégie de sortie du confinement, planchent sur les mesures qui seront mises en place si la transmission du virus venait à être de nouveau incontrôlable.

Si le document n’est pas encore définitif, on en sait plus sur l’ampleur de certaines mesures. Dans cette situation, "un reconfinement localisé" serait alors organisé, forcément différent du premier et beaucoup moins restrictif, sauf si le nombre de cas venait à flamber, ce qui n’est pas d’actualité d’après les experts. "Mais la hausse récente des cas reste inquiétante", admet le virologue et membre du GEES Marc Van Ranst (KULeuven).

(...)