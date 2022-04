Bénédicte Linard poursuit une ambition : "Faire en sorte que la culture puisse aller vers le plus de monde possible, quelle que soit la réalité des uns et des autres, et quel que soit leur âge." Pour la ministre de la Culture, le rire, l’improvisation et le stand-up sont des moyens supplémentaires d’amener les gens vers la culture. Le hic, c’est qu’à ce jour, l’humour ne fait toujours pas partie des politiques culturelles soutenues par la Fédération Wallonie-Bruxelles, même si la discipline connaît un essor fulgurant en Belgique francophone depuis quelques années. "Mon objectif est de faire reconnaître l’humour comme une discipline à part entière", poursuit l’élue Ecolo.

Pour ce faire, le cabinet de la ministre a réalisé un travail exploratoire visant à déterminer le périmètre de l’humour, ses acteurs et ses enjeux. Avec l’aide de professionnels du secteur et d’humoristes comme Vincent Taloche et Zidani, un groupe de travail a été mis sur pied qui a émis une série de recommandations pour mieux soutenir cette filière. En parallèle, s’est créé la Fédération belge des professionnels de l’humour, la FBPH, dont l’existence réjouit la ministre. "Aujourd’hui, je travaille avec 58 fédérations culturelles. C’est extrêmement important qu’il y ait des fédérations qui puissent représenter les secteurs car ça vous donne des interlocuteurs qui connaissent le terrain."