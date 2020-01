La douane a intercepté 126 millions de cigarettes de contrefaçon depuis le début de l'année, une saisie record, indique le SPF Finances vendredi.

Ces cigarettes, dont la destination finale est inconnue, provenaient d'Asie du sud-est et représentent un montant de 65 millions d'euros en droits d'importation, d'accises et TVA éludés. Huit personnes ont été interpellées et sont actuellement interrogées. Le 9 janvier, la douane a saisi 10 millions de cigarettes dans un entrepôt de Stabroek, en province d'Anvers. Cette découverte a conduit les enquêteurs sur la piste d'autres conteneurs suspects.

"Au total, trois conteneurs ont été saisis pour un total avoisinant les 30 millions de cigarettes. Des entrepôts contenant encore environ 86 millions de cigarettes ont ensuite été découverts à Brecht (Anvers) le 16 janvier 2020", précise le SPF Finances.

Les huit personnes interpellées dans le cadre de l'enquête sont toutes de nationalité turque. Elles sont actuellement interrogées.

En 2019, la douane belge a intercepté 174 millions de cigarettes provenant soit de la contrebande, soit de fabriques illégales de cigarettes démantelées.