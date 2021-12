C’est ce lundi en fin d’après-midi ou ce mardi matin qu’un recours en extrême urgence sera déposé devant le Conseil d’État. Il vise la levée de la fermeture des salles de cinémas et de spectacles. En théorie, l’instance devrait se prononcer au cours de cette semaine.

Ce recours avait été annoncé par la Ligue francophone des droits humains. Plusieurs institutions culturelles, dont la Fédération des employeurs des arts de la scène (FEAS), ont rejoint l’action. L’argumentation se base notamment sur le principe de la proportionnalité : “ Les mesures sanitaires doivent être adéquates par rapport à l’objectif poursuiv i (NdlR. la baisse des contaminations). Ici, on peut en douter, à en croire les différent·e·s expert·e·s ”, commente la Ligue. “ La mesure n’est également justifiée que si l’on parvient à montrer que d’autres mesures, moins attentatoires au droit de participer à la vie culturelle et à la liberté d’expression et de création, n’étaient pas disponibles et suffisantes. ” Sur le fond, c’est la notion d’égalité qui est ainsi avancée : pourquoi la culture et pas l’Horeca, par exemple ?

(...)