L’administration justifie ce retard par le nombre exceptionnellement élevé de recours à traiter.

Deux semaines après la rentrée des classes, plusieurs centaines de familles sont toujours en attente d’une réponse de l’administration de la Fédération Wallonie-Bruxelles, à la suite de recours introduits en juin ou juillet dernier. Selon le directeur général de l’enseignement obligatoire Fabrice Aerts-Bancken, certaines de ces familles devront encore attendre plusieurs jours pour obtenir une réponse.

"Le conseil qui traite les recours externes pour l’enseignement confessionnel a fini jeudi. Les envois massifs ont eu lieu vendredi et sans doute encore lundi. Ces recours concernent environ 1 000 personnes. Pour le non-confessionnel, qui a 900 demandes à traiter, ce sera fait dans le courant de la semaine", indique-t-il en effet.

Selon le directeur général de l’enseignement obligatoire, le retard des chambres de recours externes est dû au nombre anormalement élevé de recours introduits en juin 2021. "On a reçu 25 % de demandes en plus que l’année passée. En fait, on a reçu en une seule session plus de demandes qu’en deux sessions normales. On peut supposer qu’avec les deux années d’hybridation que viennent de connaître les écoles ont eu un impact sur ces chiffres."