Depuis une semaine, on assiste à une recrudescence des vols de câbles sur le réseau ferroviaire. La ligne à grande vitesse entre Bruxelles et Liège (ligne 2) est encore une fois la plus touchée, mais des vols sur les régions de Charleroi et Mons ont également été enregistrés.

Le rail a connu quelques perturbations ce lundi matin en raison de plusieurs vols de câbles, indique Infrabel, le gestionnaire du réseau ferroviaire. "Trois faits ont été constatés entre hier soir et ce matin, notamment à Charleroi où le vol a été avéré. Ce sont des câbles d'alimentation de la signalisation qui ont été dérobés. Il y a également eu une tentative à Liège mais rien n'a été emporté", rapporte Frédéric Sacré, porte-parole d'Infrabel.

Le trafic ferroviaire a donc été interrompu sur la ligne à grande vitesse entre Bruxelles et Liège en raison d’un problème de signalisation, vraisemblablement dû à un vol de câble survenu en fin de nuit.

