Aujourd’hui, il est possible de trouver des stages de toute sorte à ses enfants durant les vacances. Sport, cuisine, art, il y en a pour tous les goûts. Et il n’y a pas que les ASBL qui en organisent. En effet, certains partis politiques sont parfois derrière ces initiatives.

C’est le cas du PTB qui organise des camps d’été pendant les grandes vacances auprès d’enfants âgés de 6 à 16 ans, le tout piloté par le mouvement des jeunes du PTB, les Red Fox. Au programme, ateliers créatifs et sportifs, grands jeux, détente, jeux de nuit et feu de camp, mais aussi des rencontres avec des réfugiés, masterclass sur le climat, ainsi que des débats autour de la montée de la droite (Trump, Bolsonaro), du sexisme et de la lutte contre le racisme sont organisés.

(...)