C’est inévitable, et cela a d’ailleurs déjà commencé : Omicron est tellement contagieux qu’un grand nombre d’individus s’apprêtent à contracter l’infection. À ce stade, même si les données manquent encore, il semble toutefois, fort heureusement, qu’Omicron est moins virulent que Delta et que l’immense majorité des personnes en bonne santé, surtout celles qui sont vaccinées et ont reçu leur dose booster, traverseront l’infection sans problèmes sérieux. Se pose alors cette question : faut-il réduire les quarantaines imposées aux contaminés, mais aussi aux contacts à haut et faible risque ? Au risque, en n’y touchant pas, de paralyser une grande partie de la société et de l’économie… Certains pays ont tranché.

(...)