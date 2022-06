Ce samedi, un accord concernant la réforme des taxes de circulation et de mise en circulation a été validé par le gouvernement wallon. Les changements entreront en vigueur dès septembre 2023.

Désormais, les taxes se baseront sur le nombre de chevaux et le poids du véhicule. En résumé, les voitures les plus grosses coûteront plus cher à leurs propriétaires: "Le but est d’encourager les personnes à acheter les modèles les moins polluants mais aussi les moins chers", déclare Philippe Henry, ministre wallon de la mobilité.

Un plafond fixé à 9.000€ a été défini pour la taxe de mise en circulation. Pour les familles nombreuses, une exonération de 100€ est également prévue.