Le gouvernement fédéral s'est accordé sur une réforme du marché du travail bâtie sur quatre piliers: la flexibilisation du temps de travail, la formation, la mobilité des travailleurs et l'économie numérique.

La réforme prévoit que les employeurs pourront accorder une plus grande flexibilité à leurs travailleurs, avec la possibilité de répartir la semaine de travail sur quatre jours au lieu de cinq, notamment. Pour la FEB, il s'agit d'une initiative positive mais "de nombreux employeurs ne parviendront pas à s'y retrouver dans le labyrinthe des règles".

Concernant le droit à la déconnexion, la FEB "peut comprendre qu'il faille définir les modalités de connexion et de déconnexion". Il est cependant à craindre que "les personnes qui ont le plus besoin d'une aide et d'un accompagnement supplémentaires, ainsi que les travailleurs qui ont besoin d'une grande flexibilité éprouvent plus de difficultés."

La Fédération des entreprises de Belgique est également d'avis qu'un cadre strict encadrant les droits à la formation "n'est pas la bonne réponse aux défis d'aujourd'hui et de demain". Il faudrait, selon elle, une approche établie sur mesure, en fonction des besoins des entreprises et de leurs travailleurs.

L'organisation d'employeurs salue par contre la mesure concernant les trajets de transition, qui permettra de travailler pour un autre employeur pendant la période de préavis, ainsi que la réglementation pour les employés de l'économie de plate-forme, comme Deliveroo et Uber.

"On peut se féliciter des mesures de principe mises en place pour que la Belgique puisse enfin commencer à rattraper son retard en matière d'e-commerce", concluent Pieter Timmermans et Monica De Jonghe, CEO et directrice générale de la FEB. Mais "les nombreuses règles et barrières supplémentaires intégrées" créent un "embrouillamini qui n'apportera que peu de changements véritables". "Nous craignons dès lors qu'avec ce type de mesures, nous n'atteindrons pas l'objectif d'un taux d'emploi de 80%."