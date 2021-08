Thierry Zintz, professeur de management du sport à l’UCL, analyse les avantages fiscaux dont bénéficient les footballeurs et sportifs pros en Belgique. "Les footballeurs et cyclistes pros bénéficient d’un régime particulier qui date de l’époque où ils étaient grosso modo les seuls sportifs pros. Mais tous les sportifs ne sont pas dans la même situation, rappelle-t-il. Par rapport aux revenus dont bénéficient les joueurs de foot, le modèle de taxation et de sécurité sociale est particulièrement avantageux. Cela pose question en matière de justice sociale, de collaboration à l’effort collectif. "