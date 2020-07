L’objectif était de désengorger les services de polices et les parquets. Depuis la fin juin, ces sanctions ne sont plus légales. Ce sont donc les policiers qui doivent à nouveau verbaliser. "Seules les sanctions pénales sont donc effectives , confirme le bourgmestre de Namur, Maxime Prévot. Il est urgent qu’une décision soit prise pour prolonger les sanctions administratives. Cela permettra d’éviter que le sentiment d’impunité ne grossisse et que certains décident de ne plus respecter les règles."