Ces derniers jours, chacun y va de ses propositions pour faire face à la crise économique qui se profile. Entre un renforcement de la sécurité sociale et le soutien aux indépendants et aux entreprises, la base de travail est différente d’un parti à l’autre. Ce jeudi, un article paru dans les colonnes de nos confrères de Sudpresse laissait entrevoir des discussions constructives entre la FGTB et le MR, après une rencontre entre Georges-Louis Bouchez et Robert Vertenueil. Une bonne nouvelle finalement balayée d’un revers de main par le patron de la FGTB dans le courant de la journée.