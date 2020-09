Et si la relation avec les parents et les élèves était la première cause de malaise des directions d’écoles ? Selon Joseph Thonon, président de la CGSP-Enseignement, elle n’y serait en tout cas pas entièrement étrangère.

"Les écoles ont du mal à recruter des directeurs. C’est vrai que ce n’est pas un métier facile. Les directeurs et directrices d’écoles ont de plus en plus de mal à gérer les parents. Les relations entre les parents et les écoles ne sont pas optimales. À cela s’ajoutent la gestion de la pénurie d’enseignants et la gestion journalière de bâtiments qui ne sont pas forcément en super bon état", explique le responsable syndical.

(...)