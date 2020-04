Relevé des calorimètres: La société est catégorique : seuls les relevés par radiofréquence sont effectués.

Un lecteur, et par ailleurs ex-confrère, nous a contacté parce qu’il avait reçu une lettre de Techem-Caloribel disant que des techniciens allaient passer, la semaine prochaine, pour effectuer les relevés d’index pour le chauffage et l’eau. Selon le courrier, il y avait dans son immeuble, certains types de compteurs qui nécessitaient l’accès aux appartements. Le courrier était récent.

“Nous étions inquiets et nous demandions si une telle démarche était bien légale en période de confinement, nous dit Bruno. Il y a des personnes âgées qui vivent seules dans certains appartements de l’immeuble, une infirmière de l’UCL aussi, on dépose des denrées alimentaires devant des portes, bref, le passage d’un appartement à l’autre par des techniciens nous semblait impensable. Et pourtant, selon le courrier, leur venue était prévue pour le mardi 14 avril.”

Nous avons contacté la firme en question pour tenter de dissiper tout malentendu. “Soyons clairs, nous dit Marleen Mertens, directrice des ressources humaines chez Techem, personne de chez nous n’entre, depuis le confinement, dans les appartements. Si quelqu’un a reçu un tel courrier de notre part, soit il est parti avant la période de confinement, soit il s’agit d’une erreur et il suffit alors d’entrer en contact avec nous pour corriger cela. Nos délégués techniques sont temporairement au chômage technique, jusqu’au moment où le gouvernement communique officiellement que les activités peuvent reprendre normalement. Seuls les calorimètres et compteurs d’eau à radiofréquence continuent d’être relevés (mais depuis l’extérieur de l’immeuble). “

Soyez rassurés, donc, Techem n’entrera pas chez vous pour le relevé des compteurs et calorimètres.