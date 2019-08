Engie a débuté lundi le démontage de six éoliennes situées le long de l'E19 à Hoogstraten et datant de 2004.

Elles seront remplacées par de nouvelles turbines plus performantes. La presse a pu assister jeudi au démontage du rotor et de trois pales d'une de ces éoliennes. "Les éoliennes sont là depuis 2004 et entretemps la technologie n'est pas restée immobile", explique une porte-parole du producteur d'énergie. "Le potentiel éolien ici n'était pas pleinement exploité, c'est pourquoi il a été décidé de remplacer les modèles existants par des modèles plus performants, plus hauts et plus grands, afin de tripler la production d'énergie."

La phase de démontage se prolongera jusqu'à la fin du mois d'octobre. Les éoliennes démontées ne sont pas encore bonnes pour la casse car un nouvel exploitant les réinstallera en Pologne et en Suède. Quant aux six nouvelles turbines, elles seront placées le long de l'E19 au cours du second semestre 2020.

Engie ambitionne de disposer de 550 MW d'éolien terrestre d'ici 2020. Actuellement, 367 MW sont pleinement opérationnels et 159 MW supplémentaires sont en cours de développement.