Une semaine après les effroyables inondations et l’appel à l’aide de François pour sauver ses parents sur Instagram (@livraisondemots), la famille Coune nous a invités chez elle, en région liégeoise, pour raconter leur incroyable histoire et comment ils ont survécu - notamment - grâce à la puissance des réseaux sociaux. "Au départ, je ne voulais pas en parler, c’est intime et je n’avais pas envie d’exposer ça, nous confie François, au cœur de son village dévasté et où une extraordinaire chaîne humaine de solidarité s’est mise en place. Moi, à Bruxelles, où j’habite, j’étais dans un état lamentable… J’avais envie d’écrire aux gens qui me suivent : mes parents sont en danger, j’ai envie qu’on les sauve à tout prix ! Et de recevoir plein de messages qui vont me soutenir et me donner la force pour surmonter tout ça…"