Pour Georges Dallemagne, sans immunité de groupe, on risque plusieurs milliers de décès de plus en Belgique.

L’annonce de l’arrivée prochaine de deux vaccins fait souffler une vague d’espoir dans la perspective d’une lutte enfin efficace contre le Covid-19. Et déjà elle se heurte à la crainte d’une partie de la population face au vaccin.

Dans cette optique, Georges Dallemagne, député CDH et médecin formé en épidémiologie, a réalisé un tableau synthétique comparant l’efficacité de différents vaccins. Il reprend les deux candidats vaccins anti-Covid les plus proches d’être prêts : celui de Pfizer dont la phase 3 montre une efficacité à "plus de 90 %" chez les participants (selon des résultats complets de leur essai clinique à grande échelle communiqués mercredi, l’efficacité est même de 95 %), mais aussi celui de Moderna, efficace à 94,5 %. Mais il a également confronté les résultats de ces deux vaccins avec ceux des vaccins contre la grippe saisonnière, la variole, la rougeole, le tétanos, la tuberculose ou encore la coqueluche.

Pourquoi une telle comparaison ? " Pour montrer que les données communiquées sur le vaccin anti-Covid sont de très bonnes nouvelles ! [...]"