Le ministre flamand de l’Enseignement, Ben Weyts a réagi lundi au plaidoyer de deux députés CD&V qui réclament la possibilité de renoncer au port du masque dans l’enseignement en Flandre quand certaines conditions sont réunies. Pour rappel, dans l’accord conclu par les trois ministres de l’Enseignement que compte la Belgique, il est indiqué que les élèves de secondaire doivent porter le masque en cas de code jaune, qui est celui qui sera appliqué à la rentrée.

“Rien n’est définitif, surtout en ces temps de coronavirus. Mais nous avons un accord largement soutenu. En retirer un élément maintenant remet l’ensemble en cause, et on peut tout recommencer. L’essentiel pour moi, c’est que le moins possible d’écoles doivent reprendre en (code) orange”, a expliqué le ministre flamand. Son homologue francophone Caroline Désir rejoint d'ailleurs son avis. “Il s’agit d’une condition sine qua non pour un retour à l’école en code jaune. Le masque est là pour durer dans les écoles, c’est une décision non négociable”, indique son porte-parole.