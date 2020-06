Brussels Airport rénovera la piste de décollage et d'atterrissage 07L/25R du 13 juillet au 23 août prochains, annonce mardi Brussels Airport en précisant qu'il s'agit d'une rénovation "nécessaire afin de garantir le maintien de la sécurité du trafic aérien dans le futur".

Les couches supérieures d'asphalte seront retirées et remplacées sur la quasi-totalité de la surface de la piste (3,3km sur 45m). Dès lors que tout le revêtement de la piste est rénové, le système de balisage, y compris tout le câblage, doit également être remplacé. Là où ce n'est pas encore le cas, ce balisage va être remplacé par un éclairage LED à basse consommation d'énergie. Enfin, le système de drainage des eaux sera remis à neuf avec de nouveaux caniveaux et de nouvelles conduites d'égouttage.



Les travaux se dérouleront 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 afin de limiter dans le temps la fermeture de la piste et l'impact de ces travaux. Avant la fermeture de la piste 07L/25R pour rénovation, des travaux auront lieu au croisement de la piste 25R et de la piste 19 du 8 au 13 juillet, entre 15h30 et 7h30. La piste 07L/25R ne pourra pas être utilisée pour le trafic aérien pendant la rénovation et l'utilisation des pistes sera différente de celle qui prévaut en temps normal. Brussels Airport avait déjà procédé à la rénovation de approfondie des pistes 07R/25L en 2015 et 01/19 en 2016