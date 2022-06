L’appel à projets, lancé en octobre dernier auprès de tous les pouvoirs organisateurs, a permis de donner la priorité à 149 implantations scolaires accueillant près de 55.000 élèves qui bénéficieront de ce plan de relance.

Concrètement, il s’agit de 269 millions d’euros de subventionnement qui aboutiront au total à plus de 400 millions d’euros d’investissement pour des bâtiments scolaires en Fédération Wallonie-Bruxelles. De plus, nous apportons la garantie d’emprunt et la prise en charge des intérêts des pouvoirs organisateurs pour financer la part des investissements qui ne seraient pas pris en charge par le plan de relance.