La guerre en Ukraine fait rage et la Russie se retrouve de plus en plus isolée sur la carte du monde. Un isolement provoqué en grande partie par les chimères d’un seul homme, le président russe Vladimir Poutine, mais dont tout une population en subit les frais, des sportifs de haut niveau peu à peu exclus des compétitions internationales jusqu’aux Russes lambda, des habitants aux expatriés.