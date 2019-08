À moins d’une semaine de la rentrée, c’est le rush sur les fournitures scolaires. En France, l’Observatoire de la qualité de l’air intérieur avertit cependant sur les risques que peuvent présenter certaines fournitures scolaires, responsables de la contamination de l’air dans les classes.

C’est le cas des colles, correcteurs et gommes qui, outre des solvants, contiennent parfois aussi des parfums ou des phtalates. De manière générale, évitez en premier lieu tout matériel scolaire parfumé. Outre la distraction que cela peut causer aux enfants, c’est aussi une substance qui peut s’avérer nocive. Au moment de choisir une gomme, privilégiez celles en caoutchouc naturel (à condition de ne pas y être allergique bien sûr. À défaut, optez pour une gomme en caoutchouc synthétique. Concernant les colles, évitez aussi les solvants. Il existe désormais des colles à base d’eau et même des colles végétales.

Les effaceurs et correcteurs sont aussi à proscrire lorsqu’ils sont dotés d’un pictogramme de danger, signifiant qu’ils contiennent des produits irritants ou inflammables, quand ils ne sont pas nocifs pour l’environnement. Des alternatives existent également, sans solvant ou à l’eau.

En ce qui concerne les cahiers et agendas, des précautions sont à prendre également. Le formaldéhyde, les solvants et autres composés organiques volatils (utilisés pour coller les pages) et les phtalates des couvertures en plastique transparent sont à proscrire.

Des alternatives écolabellisées existent, faites à partir de papier majoritairement issu de forêts gérées durablement et il est obtenu en limitant le recours aux substances à risque.