Deux réunions rassemblant l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur et de l’enseignement de promotion sociale (autorités académiques, représentants des étudiants, syndicats) et des experts sanitaires ont permis de déterminer comment allait se dérouler la rentrée dans le supérieur.

Elle se fera sous le code couleur jaune. Concrètement, cela signifie qu'un maximum d'apprentissages se fera en présentiel. Le port du masque sera obligatoire en tout temps dans l’enceinte des établissements ainsi que dans les locaux de cours.

"Notre ambition est de pouvoir permettre au plus grand nombre possible d’étudiants de reprendre le chemin des établissements dans des conditions sanitaires visant à garantir la sécurité de tous. L’importance pédagogique d’un enseignement en présentiel n’est en effet plus à démontrer.J’encourage les établissements à proposer aux étudiants de 1ère année un maximum d’enseignement en présentiel de façon à leur permettre d’acquérir les codes de l’enseignement supérieur", a déclaré la ministre de l'Enseignement supérieur Valérie Glatigny.

L’occupation des locaux de cours se fera sur base d’une règle claire:

> Jusqu’à 50 étudiants : port du masque obligatoire et respect d’une distance d’1M, ce qui induit que la capacité de la salle peut être utilisée pleinement.

> Au-dessus de 50 étudiants : port du masque obligatoire, respect d’une distance d’1M ou occupation d’un siège sur deux ce qui induit que la capacité de la salle ne peut être utilisée pleinement.

Les autres détails dévoilés par le communiqué de la ministre:

> Les salles de travaux pratiques et laboratoires pourront être utilisés à pleine capacité, avec port du masque obligatoire.

> De façon à limiter les contacts, les établissements sont invités à diminuer la fréquentation de leurs infrastructures/campus à hauteur de 25%. La Ministre encourage les établissements à proposer aux étudiants de 1ère année et ceux en année diplômante un maximum d’enseignement en présentiel.

> La circulation au sein des établissements se fera à sens unique et avec port du masque obligatoire. Dans tous les cas, les parcours seront fléchés de manière à limiter au maximum les contacts.

> Dans les bibliothèques, médiathèques et salles informatiques, le respect de la distanciation sociale et désinfection systématique de la table et de l’ordinateur seront d’application. Le port du masque y sera obligatoire. Les espaces de restauration seront organisés dans les conditions applicables au secteur de la restauration en veillant au maintien d’une distance d’1M50.

> Pour les stages, les règles sanitaires à respecter sont celles d’application sur le lieu de stage (école, hôpital, entreprise…). Les activités d’enseignement avec gestes pratiques (sport, culture, médecine…) devront respecter les règles d’application dans le secteur de l’activité.

A noter que si la situation sanitaire devait se dégrader, que ce soit localement ou à l’échelle du pays, le code couleur orange pourrait être appliqué.