Marie-Martine Schyns demande à Caroline Désir de prendre une décision rapidement.

De plus en plus de parents, d’enseignants et d’élèves se demandent à quoi ressemblera la rentrée de janvier. On ne sait toujours pas si l’enseignement hybride se poursuivra ou si un retour à temps plein de tous les élèves sur les bancs de l’école est envisageable. Interrogée au Parlement, la ministre de l’Éducation Caroline Désir n’a pas encore tranché.