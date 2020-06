Mercredi, les trois ministres de l’Éducation du pays ont présenté les quatre scénarios à appliquer dans les écoles en fonction de l’évolution de l’épidémie de coronavirus.

Selon le scénario le plus vraisemblable, tous les élèves de maternelle et de primaire devraient reprendre le chemin de l’école à temps plein (cinq jours par semaine) en septembre tandis que les élèves de secondaire retourneraient à l’école quatre jours par semaine, de quoi laisser un jour de répit aux établissements pour nettoyer et désinfecter les locaux et donner une plage horaire aux équipes enseignantes pour produire du travail collaboratif.