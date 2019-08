La Commission Inter-Réseaux des Inscriptions (Ciri) s’est réunie mardi pour faire le point sur les inscriptions en première secondaire.

Conclusion de la réunion ? 481 élèves ne savent pas encore où ils iront à l’école cette année.

Parmi ces 481 élèves, 343 sont inscrits à Bruxelles, 68 dans le Brabant Wallon et 70 dans le reste de la Wallonie.

L’année passée à la même date, le nombre d’élèves sans école était de 464 pour l’ensemble de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

La situation est tendue, admet la Ciri, qui invite les parents des enfants qui ont une place dans un établissement scolaire qu’ils auraient décidé de ne pas occuper, à prévenir l’école concernée ou le numéro vert des inscriptions (0800 188 55) afin de pouvoir donner la place devenue libre à un enfant qui est toujours sans école.

La CIRI précise aussi qu’il reste des places dans un certain nombre d’écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Ainsi à Bruxelles, 1 493 places sont réparties dans quelque 66 écoles qui n’ont pas de liste d’attente.

Dans le Brabant wallon, il reste 727 places et dans le reste de la Wallonie, il en reste 11 213 dans des écoles sans liste d’attente.

"Chaque année, il y a des enfants qui ne sont pas à l’école à la rentrée. S’ils n’ont pas de motif valable tel qu’une maladie ou un enterrement et qu’ils ne prennent pas contact avec la direction de l’école où ils sont inscrits, ils sont désinscrits automatiquement, ça cause toujours un peu de mouvement et permet de libérer des places", explique Claude Voglet, président de la Ciri.

La CIRI compte également sur les écoles qui viennent de voir le jour pour absorber une partie de ces élèves. "Plusieurs écoles viennent d’ouvrir à Bruxelles et en Wallonie, dont des écoles avec de chouettes projets notamment en pédagogie active. Au moment des inscriptions, certaines de ces écoles n’étaient pas encore ouvertes, elles ont donc encore des places disponibles."

Les parents qui souhaitent recevoir des renseignements sur les écoles qui peuvent accueillir leur enfant peuvent se rendre sur le site www.inscription.cfwb.be ou téléphoner au numéro vert : 0800 18855.